Quanto vale (davvero) il brand “Italia”?

Mangiare con la cultura

Per Lorenza Bonaccorsi, il turismo è l’asset strategico per far ripartire l’economia italiana

Secondo la sottosegretaria Pd al Mibact, l’apporto sociale ed economico di questo settore è fondamentale per il Paese solo se basato su tre pilastri, ovvero «innovazione, accessibilità e sostenibilità». Intanto c'è da rivitalizzare un dicastero lasciato “arrugginire” dal precedente governo