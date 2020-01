Tutte le nomination agli Oscar 2020

Meglio di tutti ha fatto Joker, di Todd Phillips: undici nomination all’Oscar. L’annuncio, in mattinata, ha messo fine all’attesa e ha aperto i giochi in vista della serata di consegna, il 9 gennaio. Molto bene anche The Irishman, con 10 candidature, isieme a C’era un volta a Hollywood di Quentin Tarantino e 1917. Per Parasite, di Bon Joon-Ho, è arrivata sia la nomination per il miglior film internazionale sia quella per miglior regista. Da segnalare la sorpresa di Jojo Rabbit, candidato a miglior film.

Miglior film

Le Mans 66. La grande sfida

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Piccole donne

Storia di un matrimonio

1917

C’era una volta …a Hollywood

Parasite

Miglior regia

Bong Joon-ho (Parasite)

Sam Mendes (1917)

Todd Phillips ( Joker)

Martin Scorsese ( The Irishman)

Quentin Tarantino (C’era una volta … a Hollywood)

Miglior attore non protagonista

Brad Pitt (C’era una volta a Hollywood)

Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)

Anthony Hopkins (I due papi)

Al Pacino (The Irishman)

Joe Pesci (The Irishman)

Miglior attrice non protagonista

Laura Dern (Storia di un matrimonio)

Kathy Bates (Richard Jewell)

Margot Robbie (Bombshell)

Scarlett Johansson (Jojo rabbit)

Florence Pugh (Piccole donne).

Miglior attore protagonista

Antonio Banderas (Dolor y gloria)

Leonardo DiCaprio (C’era una volta ...a Hollywood)

Joaquin Phoenix (Joker)

Jonathan Pryce (I due papi)

Adam Driver (Storia di un matrimonio).

Miglior attrice protagonista

Scarlett Johansson (Storia di un matrimonio)

Saoirse Ronan (Piccole donne)

Charlize Theron (Bombshell)

Renee Zellweger (Judy)

Cynthia Erivo (Harriet)

Miglior film internazionale

Corpus Christi (Polonia)

Honeyland« (Macedonia)

Les Misérables (Francia )

Dolor y gloria (Spagna)

Parasite (Corea del sud)

Miglior sceneggiatura originale

Rian Johnson (Knives Out«)

Sam Mendes e Krysty Wilson-Cairns (1917)

Noah Baumbach (Storia di un matrimonio)

Quentin Tarantino (C’era una volta …a Hollywood)

Bong Joon-ho (Parasite)

Miglior sceneggiatura non originale

Steven Zaillian (The Irishman)

Todd Phillips e Scott Silver (Joker)

Taika Waititi (Jojo Rabbit)

Greta Gerwig (Piccole donne )

Anthony McCarten (I due papi)

Miglior colonna sonora

Hildur Guðnadottir (Joker)

Alexandre Desplat (Piccole donne)

Randy Newman (Storia di un matrimonio)

Thomas Newman (1917)

John Williams (Star Wars: The Rise of Skywalker).

Miglior film d’animazione

How to Train Your Dragon: The Hidden World

I Lost My Body

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

Miglior documentario

American Factory

The Cave

The Edge of Democracy

For Sama

Honeyland

Miglior fotografia

Roger Deakins (1917)

Jarin Blaschke (The Lighthouse)

Rodrigo Prieto (The Irishman)

Lawrence Sher ( Joker)

Robert Richardson (C’era una volta …a Hollywood)

Miglior montaggio

Le Mans ‘66 - La grande Sfida

The Irishman

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

Miglior canzone originale

I Can’t Let You Throw Yourself Away (Toy Story 4)

I’m Standing With You (Breakthrough)

Into the Unknown (Frozen 2)

(I’m Gonna) Love Me Again (Rocketman)

Stand Up (Harriet)

Miglior trucco e acconciatura

Bombshell

Joker

Maleficent: Signora del male

Judy

1917

Migliori costumi

Sandy Powell (The Irishman)

Jacqueline Durran (Piccole donne)

Mayes C. Rubeo (Jojo Rabbit)

Mark Bridges (Joker )

Arianne Phillips (C’era una volta …a Hollywood)

Miglior scenografia

The Irishman

Jojo Rabbit

1917

C’era una volta a... Hollywood

Parasite

Migliori effetti visivi

Avengers: Endgame

The Irishman

The Lion King

1917

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Miglior sonoro

Ad Astra

Le mans ‘66. La grande sfida

Joker

1917

C’era una volta ... a Hollywood

Miglior montaggio audio

Le Mans ‘66 - La grande sfida

Joker

1917

C’era una volta a... Hollywood

Star Wars: L’ascesa di Skywalker

Cortometraggio animato

Dcera (Daughter)

Hair Love

Kitbull

Memorable

A Sister

Cortometraggio live action

Brotherhood

Nefta Football Club

The Neighbors’ Window

Saria

A Sister

Cortometraggio documentario

In the Absence

Learning to Skateboard in a War Zone for a Girl

Life overtakes me

St Luis Superman

Walk Run Cha-cha