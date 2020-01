In Italia gli investimenti militari sono al lumicino (e non è una buona notizia, dato che Trump ci sta lasciando soli)

Tra i Paesi che hanno incrementato la spesa c'è anche la Turchia di Erdogan, che nello stesso periodo è arrivata a +59,4%.

Oggi in Italia si spendono ogni anno per la difesa 385 euro per abitante, 17 in meno che nel 2012. Poco più che in Lituania e meno che in Estonia, due Paesi che pure sono molto più poveri del nostro, a livello di PIL pro-capite.

È vero che parliamo di Paesi, quelli dell’Est, che nel periodo in cui noi ci arrabattavamo con la crisi ed i suoi postumi, mettevano spesso a segno crescite del PIL da boom, ma ve ne sono anche stati altri che hanno sofferto la recessione come o peggio di noi. Si tratta dei soliti: Spagna, Grecia, Portogallo. Eppure anche questi hanno seppur marginalmente fatto meglio di noi, in termini di incremento della spesa.