Peugeot alza il tiro dopo la fusione con FCA, Azimut chiude l’anno in bellezza: dieci notizie dalla Borsa

pieni poteri

Tutto in mano a Casaleggio: quello tra i Cinque Stelle e Rousseau è un divorzio impossibile

Le “rivolte” dei vari Paragone e Fioramonti non hanno sbocco. La notizia che Di Maio pensi a lasciare la guida è un pettegolezzo, fatto per screditarlo. Perché il vero dominus del Movimento, per statuto e per business, è e resta unicamente Davide