“Rare” di Selena Gomez non è un album, è un manuale di educazione sentimentale per ragazze che combattono

Canzoni fatte per accompagnare scene di commedie romantiche. Buone anche per le serie tv. Studiate per far ballare gli amici (le amiche) alle feste (ma fino a una certa età, cioè pco oltre l’adolescenza). Il nuovo album di Selena Gomez, attrice e cantante statunitense pop, arriva con una acclamazione di buone recensioni e complimenti da parte dei critici. Tutti meritati, va detto. Le 13 canzoni di Rare, questo il titolo, mescolano con un buon dosaggio ritmi contemporanei, recuperano sonorità hip hop e disco, ormai mainstream e non rinunciano a melodie strappalacrime per classiconi.

Un buon esempio è Lose You To Love Me, canzone con intro di pianoforte che racconta di amori perduti e identità ritrovate (e le due cose sono collegate da rapporto causale), si accompagna a momenti corali e lascia trasparire, nelle sue pieghe, qualche eco del suo passato disneyano. Il brano, la cui uscita è stata anticipata nell’ottobre 2019, si è già conquistato il primo posto nella classifica Billboard Hot 100, la prima volta per la cantante/attrice. Bene è andato anche Look At Her Now, uscito subito dopo e approdato al 23esimo posto. Dal ritmo sincopato, alterna linee melodiche a vari effetti vocali, fino a brevi frasi sussurrate. Con moderata sensualità e marcata baldanza, trasmette l’idea base dell’album: la fierezza di ricominciare a vivere dopo una delusione.

Rare è un breve (dura meno di mezz’ora) compendio di educazione sentimentale giovanile. C’è l’empowerment, come recita il testo della canzone che dà il titolo al disco: «I’m not gonna beg for you / I'm not gonna let you make me cry / Not getting enough from you / Didn’t you know I'm hard to find?» cui si può aggiungere «But I know that I'm special, yeah / And I'll bet there's somebody else out there / To tell me I'm rare, to make me feel rare».

C’è anche la terapia, fatta di balli e danze in discoteca, come spiega in Dance Again, per cui «I kickstart the rhythm / All the trauma’s in remission / I don’t need permission», che aiuta a ritrovare una difficile unità tra corpo e mente, dilaniati in precedenza dagli amori finiti male. E poi la spensieratezza di Fun, dove, con semplici parole («I can’t make that up / you may not be the one / But you like fun») dimostra di avere in mano la chiave per un rapporto più distaccato con le altre persone, ma non per questo meno intrigante. Nota finale: c’è perfino spazio per un accenno di body positivity, visto che in Cut You Off la voce racconta di guardarsi allo specchio e decidere di dover «eliminare quel peso in eccesso», cioè «Chop-chop that extra weight»: non si tratta di fare diete strambe, ma di abbandonare un partner ormai diventato un impedimento.

Insomma, tutto funziona bene. L’album, il terzo da solista (il primo è del 2013, il secondo, Revival, del 2015,) arriva dopo il trapianto ai reni, necessario per combattere il lupus, malattia che ha dichiarato di avere nel 2015. E conferma, con i suoi toni vivaci e il suo messaggio più elaborato, la crescita musicale di Selena Gomez. È ricco di idee, anche se già collaudate, che rimangono fresche. Mostra un evidente gusto per l’avventura, vista la varietà ritmica e melodica, e forse prelude a qualcosa di più negli anni a venire.

Almeno si spera: perché nonostante la maturità e la bellezza di alcune combinazioni, Rare rimane un album moderato, che va sul sicuro, non esagera mai. Un po’ come Selena Gomez, del resto: è sì fuoriuscita dalla morigerata scuderia Disney ma, a differenza di Miley Cyrus, non si è gettata nelle ortiche degli eccessi, anche fisici, quasi come sorta di compensazione. È rimasta attenta a non inselvatichire la sua immagine (in Spring Break, per esempio, ha evitato che il suo personaggio fosse presente nelle scene più violente) e a mantenere salda la barra. Sempre verso il successo, certo. Ma con giudizio.