Nonostante le normative Ue le banche sono ancora troppo poco trasparenti

È a partire dal 2020 che la direttiva Ue Mifid II impone alle banche severi standard di trasparenza nelle comunicazioni in ambito finanziario, ma secondo una recente indagine di Moneyfarm in collaborazione con la Business School del Politecnico di Milano, sono ancora pochi gli istituti che li rispettano. Con il risultato che la maggior parte degli investitori non sa effettivamente quanto spende per investire.

Continua a leggere su Moneyfarm