Fondo pensione: hai tutto l’anno per risparmiare, anche sulle tasse

Che tipo di risparmiatore sei? Il “tutto e subito e non ci pensiamo più” o il pianificatore attento? Se preferisci programmare preventivamente le uscite, cominciando a risparmiare all’inizio dell’anno hai il vantaggio di avere tutto il tempo per contribuire al fondo pensione. Infatti, puoi pianificare il risparmio secondo le tue esigenze e disponibilità, effettuando dei versamenti periodici (ad esempio mensili) o attivando degli addebiti automatici sul tuo conto. In qualsiasi momento puoi anche aggiustare il tiro durante l’anno.

Nel frattempo risparmi sulle tasse grazie alla deducibilità fiscale dei contributi dal reddito dichiarato ai fini IRPEF:

fino al tetto massimo di deducibilità di 5.164,57 euro annui

e con un ulteriore vantaggio fiscale a superamento del tetto annuale.

