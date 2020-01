Mangiare vegano a Roma, ecco dieci indirizzi eccellenti

So What?

Frittelline di lenticchie benauguranti, crostone di polenta taragna al tartufo e formaggio vegetale, crespella di farro con funghi e spinaci, insalatina fresca che da una vaga illusione digestiva, sartù di riso ripieno, sformato di tagliolini di farro ai broccoli e porcini, salame di cioccolata aromatizzato allo zenzero con panna, tofucake all’arancia. Questo era il menu di capodanno di So What?, il piccolo ristorante del Pigneto (si trova in via Ettore Giovenale 56) dove val la pena di fare una sosta. Qualcosa di quel menu lo ritroverete di sicuro, anche dopo i bagordi delle feste, e non mancheranno alle altre specialità della casa, sempre in chiave veg. Per fortuna degli avventori, infatti, dopo la chiusura di ottobre e due mesi di stop, il ristorante ha riaperto: continuerà a proporre con il solito stile ironico la propria filosofia di vita e di alimentazione.