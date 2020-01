Sono passati 60 giorni dalla roboante promessa di Zingaretti di cambiare i decreti sicurezza e di fare lo ius soli

Fate presto

Cresce l’ipotesi di «alleanza contro gli stronzi» per fermare Emiliano in Puglia (e non solo)

Il governatore del Pd è considerato grillino e inadeguato a governare in modo serio, al punto da aver convinto Renzi, Calenda e Bonino a esplorare, anche in vista delle politiche, l’idea di un candidato alternativo. Le suppletive a Roma, Napoli e Terni e il ruolo di Carfagna e Parisi