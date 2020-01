Per una società più civile, ecco la rete degli assessori alla gentilezza

La prima a raccogliere la sfida dell’associazione è stata l’amministrazione di Rivarolo Canavese: il suo assessore alla gentilezza è Lara Schialvino, che ha già la delega ai Lavori pubblici. «Personalmente nei lavori pubblici ho sempre notato che ascoltare le persone e cercare di fare di tutto per risolvere il problema, ricordandosi di essere empatici, aiuta». Tra le prime azioni “gentili” che l’assessora ha adottato nel suo ambito di competenza, l’adozione di parcheggi rosa per le donne in dolce attesa alle poste, all’Asl, al supermercato. «Spesso le donne sono mamme lavoratrici, e questo le favorisce», spiega Schialvino. In ambito di sicurezza stradale è anche stata varata una nuova regolamentazione che richiede agli automobilisti di mantenere una distanza di sicurezza “gentile” di 1,5 metri dai ciclisti che incontrano sulla strada. Mentre per il prossimo anno l’intenzione del Comune è quella di piantare e fare dono di un albero a ogni nuovo nato. «A un certo punto avevamo dovuto abbattere alcuni alberi per via della loro pericolosità, così abbiamo deciso di affrontare la ricaduta innestando dei nuovi alberi. Vorrei che grazie a questa iniziativa, crescendo insieme all’albero, i bambini acquisiscano coscienza di quello che è il bene pubblico».

L’iniziativa dell’associazione ha in breve tempo contagiato molti altri comuni, non solo nel canavese. Ad oggi sono 75 gli assessori che hanno varato una delega apposita e sono entrati nella rete. E il bello è che rappresentano tutti gli schieramenti politici, dal Pd a Fratelli d’Italia. Un elemento che ricorda quanto tutti si possano riconoscere in questo valore.

Il tam tam si è diffuso facilmente anche grazie al passaparola, e dal Piemonte alla Sicilia, è in costante crescita il numero di amministrazioni che hanno deciso di abbracciare l’iniziativa. «Chissà, magari riusciremo a implementarla persino su scala nazionale», fantastica il presidente dell’associazione. Punto di forza non indifferente proprio il fatto che le iniziative sono a costo zero. «I sindaci ci raccontano che sono sempre in cerca di azioni nuove per coinvolgere la cittadinanza. Posto che sono anche loro in difficoltà per mancanza di risorse, questa è un’opportunità per attrarre le persone compattando le comunità locali e, in caso di difficoltà, facendo in modo di aiutarsi e trovare soluzioni insieme», puntualizza Nardi.