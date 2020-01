Sono passati 63 giorni dalla roboante promessa di Zingaretti di cambiare i decreti sicurezza e di fare lo ius soli

un classico è un classico è un classico

Il ritorno del maritozzo con la panna: la seconda vita (gourmet) del tipico dolce romano

La morbida pagnotta, dolce, profumata e di forma ovale, farcita di panna montata, è tornata. E non solo con tante farciture (alcune tradizionalissime, come pinoli e uvetta), ma anche in veste inedita: salata, sperimentale, etnica. Dieci e più indirizzi da non perdere