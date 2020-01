Di Maio ha deciso di dimettersi, ecco il dettagliato programma del nuovo capo politico del M5s Vito Crimi

auto-impeachment

Il caso Salvini, a differenza di Trump, dimostra ancora una volta che da noi sono populiste anche le élite

In America nessun editorialista serio ha scritto che il presidente aveva diritto di sollecitare indagini sui rivali perché «lock her up, mettila al gabbio», riferita a Hillary, era nel programma elettorale. Da noi, invece, questa e altre assurdità