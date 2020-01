È morto Emanuele Severino, il pensatore “terribile” che non credeva nella morte

La grande paura

Tutti gli scongiuri del Pd per non perdere le elezioni in Emilia (e con l’Emilia anche il partito)

A rischio anche Zingaretti. Un paradosso, perché su richiesta del candidato Bonaccini che non voleva nazionalizzare il confronto il segretario non si è visto in campagna elettorale. Ma una disfatta sarebbe troppo simbolica. Così tutti cercano l’esorcismo