Assicurazione sulla vita: una protezione che non può mancare

Quando si vuole bene ad una persona il desiderio più grande è quello di proteggerla, soprattutto se conta sul tuo sostegno non solo affettivo ma anche economico, come un compagno di vita o un figlio. In questi casi il pensiero di venire a mancare ci preoccupa e garantire alle persone care un capitale sarebbe di certo più rassicurante. Non sempre, però, è possibile farlo da soli con i propri mezzi, e raccogliere le risorse necessarie risulta non solo difficile ma anche antieconomico. Per questo esiste l’assicurazione sulla vita TCM (temporanea caso morte), un contratto assicurativo che a fronte del pagamento di un premio, spesso esiguo, garantisce un capitale a chi si desidera.

Del resto, come potrebbe mancare nel caso di una coppia che condivide progetti di vita quali l’acquisto di una casa e l’avvio di un’attività, o ancora, in una famiglia che si allarga. Il “bello” della polizza vita inoltre è di essere flessibile, perché sottoscrivibile a protezione di qualunque persona si voglia proteggere, come nel caso di una zia per i suoi affezionati nipoti.

Assicurare un capitale di 350.000 euro potrebbe venire a costare poco più di 20 euro al mese scegliendo il prodotto giusto.

