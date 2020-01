Corruzione, tra “spazzacorrotti” e promesse sul conflitto di interessi l’Italia resta a metà classifica

Gli annunci di fantomatiche leggi sui conflitti di interessi e i nomi di battaglia come “spazzacorrotti” affibbiati alle norme non bastano. Nel rapporto 2019 di Transparency International, l’Italia segna una «brusca frenata» nella riduzione dell’indice di percezione della corruzione nel settore pubblico, attestandosi al 51esimo posto al mondo su 100, solo una posizione in meno rispetto all’anno precedente. Ci fermiamo insomma a metà classifica, guardando dal basso i primi della classe, che anche quest’anno si confermano Danimarca e Nuova Zelanda.

La sufficienza per l’Italia è ancora lontana, come spiegano dall’organizzazione. Perché molti problemi strutturali restano «irrisolti», dicono. «Siamo lieti di vedere un ulteriore miglioramento», spiega Virginio Carnevali, presidente di Transparency International Italia, «ma sinceramente speravamo in qualcosa di più. Il rallentamento è dovuto a diversi problemi che il nostro Paese si trascina da sempre senza riuscire a risolverli».

Per calcolare l’indicatore, vengono rielaborati diversi dati e ricerche, dalle interviste sulla percezione vera e propria della corruzione tra i cittadini alle denunce per corruzione, dalla presenza di leggi sul conflitto di interessi alle tutele per i whistleblower. Più l’indicatore è alto, meno il Paese è corrotto.

L’Italia, dopo aver guadagnato ben 12 punti dal 2012 a oggi, cioè dopo l’approvazione della legge Severino e la nascita dell’Autorità nazionale anticorruzione (diventata poi pienamente operativa nel 2014), nel 2019 segna una frenata rispetto agli anni precedenti. Questo nonostante l’approvazione, a inizio anno, di una norma come la “legge spazzacorrotti”, vessillo del Movimento Cinque Stelle, annunciato come panacea contro la corruzione nella pubblica amministrazione. «La “spazzacorrotti” è una buona legge», dice Carnevali. «Ma la gente più che buone leggi vuole vedere fatti concreti. L’evoluzione si avrà veramente quando avremo pene certe e processi veloci. Noi oggi abbiamo delle strutture legislative anticorruzione tra le migliori in Europa, però ci manca ancora la credibilità su queste leggi da parte dei cittadini. È diffusa la mentalità “tanto la fanno sempre franca”. Manca la reale applicazione della legge e la reale punizione di chi non la rispetta, in tempi certi e con pene certe».