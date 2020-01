Bianco, verde o blu, l’uovo più bello (e sano) lo scegli tu

È con il passaggio generazionale che la Tedaldi ha capito l’importanza della sostenibilità e con l’arrivo di Marco e Roberta l’azienda di Meldola in Emilia Romagna ha cambiato passo. Sono stati i primi a produrre in italia un uovo da allevamento sostenibile: il pulcino maschio è maggiormente tutelato e ne viene garantita la crescita. Le galline hanno maggiore libertà di movimento e fin dal primo giorno di vita dell’animale non vengono utilizzati antibiotici. Gli animali sono alimentati con mangimi ogmfree e 100% vegetali, cereali e semi di lino naturalmente ricchi di omega 3. Primi a ottenere la certificazione Friend of the Earth sui prodotti bio&Bio e Primovo, sono andati oltre il bio e hanno iniziato a occuparsi di bio-simbiosi per migliorare l’intera catena alimentare, mettendo in simbiosi la terra, gli animali e l’uomo.

Non solo élite, comunque: le uova diversamente colorate sono diventate un business che fa gola anche alla grande industria. Il gruppo Eurovo, con le Naturelle DELUXE propone anche al supermercato una limited edition di uova “gioiello”, deposte da galline ornamentali, di razza pregiata e storica, allevate secondo le discipline del biologico e antibiotic-free. Ogni astuccio, in 2 versioni colore, realizzato con carta riciclabile al 100%, è confezionato a mano e contiene 6 uova colorate in combinazioni diverse (verde, azzurro, bianco, chocolate): la pigmentazione del guscio delle uova, assolutamente naturale, è data dalla razza genetica delle galline.

Ma la produzione non dev’essere necessariamente di grandi dimensioni: l’avicoltura - un po’ come succede nel mondo del miele - è anche un’attività per appassionati.