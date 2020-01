I grandi progetti urbanistici e sociali di Milano per anticipare il futuro

Milano si prepara ad affrontare il prossimo decennio immaginando un nuovo tessuto cittadino: inclusivo, sostenibile e ancor più attrattivo, attraverso un piano di riqualificazione di un milione di metri quadrati di territorio urbano oggi nel degrado e nell’abbandono. Il capoluogo lombardo, che ha una estensione piuttosto modesta – circa 180 chilometri quadrati – racchiude dunque una porzione importante di spazi rimasti esclusi dallo straordinario sviluppo urbanistico ed economico innescato da Expo 2015: sette gli scali ferroviari dismessi o in via di dismissione di proprietà di Ferrovie dello Stato che, almeno sulla carta, dovrebbero cambiare volto entro il 2030.

«Essi rappresentano una svolta negli scenari di cambiamento della città. Di fatto c’è un passaggio di testimone tra i grandi progetti del passato – ad esempio Porta Nuova e City Life – e quelli dei prossimi dieci anni», spiega a Linkiesta l’assessore all’Urbanistica, Verde e Agricoltura di Milano, Pierfrancesco Maran. «Se vogliamo continuare a crescere dobbiamo porci degli obiettivi diversi. Gli scali ferroviari ci consentono di farlo».

Farini, Greco-Breda, Lambrate, Porta Romana, Rogoredo, Porta Genova e San Cristoforo, per ciascuno di essi Palazzo Marino – assieme a Regione Lombardia, Fs-Sistemi Urbani – ipotizza progetti che riescano a rispondere ai problemi più urgenti per la città: primo fra tutti quello ambientale. E che gli consentano di rendere Milano una vera capitale europea. Per ora sono solo due i progetti vincitori: “Agenti climatici” del team Oma e Laboratorio Permanente per lo scalo Farini e San Cristoforo e “L’innesto” per lo scalo Greco-Breda. Scelti entrambi nell’ambito di gare internazionali, quest’ultimo ha partecipato al piano Reinventing Cities, bando promosso da C40 (Cities Climate Leadership Group), finalizzato alla vendita di siti dimessi o in stato di abbandono da destinare alla loro rigenerazione urbana e ambientale. “L’innesto” vedrà impegnato un consorzio di progettisti, di cui il capofila è InvestiRE Sgr. Per gli altri scali, invece, si attendono ora i masterplan e i bandi di gara.

Come anticipato a Linkiesta dall’assessore Maran, per lo scalo Porta Romana – uno dei più estesi circa 216mila metri quadrati che comprendono anche lo snodo ferroviario – l’appuntamento è con le Olimpiadi 2026. In questa area sorgerà un villaggio olimpico per gli atleti, «le cui residenze verranno poi in parte convertite in housing sociale e in parte destinate agli studenti universitari». «L’area sarà per il 50 per cento verde», aggiunge.

Colmare quelli che Maran definisce veri e propri «vuoti urbani» significa trasformare radicalmente la città. Sul piano della sostenibilità e della lotta al cambiamento climatico, di certo il progetto “Agenti climatici” ha una sua visione, proiettata a rivoluzionare il territorio urbano. Due grandi parchi, uno a Nord l’altro a Sud, che serviranno ciascuno a mitigare le isole di calore generate dalle polveri sottili e a rigenerare le acque dei canali che arrivano fino alla Darsena. «Il nostro progetto abbandona l’idea di una città legata alla “speculazione immobiliare”. Ambiente e qualità della vita sono i punti di partenza per la progettazione di infrastrutture sostenibili», racconta Nicola Russi, architetto e progettista, fondatore dello studio Laboratorio Permanente, che ha lavorato al progetto “Agenti climatici”.