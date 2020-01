Guida ai dieci migliori winebar di Roma

Dal 2010, anno di avvio dell’impresa, Pasquale Livieri detto “Paky”, mette in fila bottiglie su bottiglie, unite a una piccola ma accuratissima proposta gastronomica. Da piccolo Pasquale aiutava il papà nel negozio di Napoli, dove ha imparato a selezionare prosciutti, formaggi e altre specialità gastronomiche. Qui trovate, così, gli affettati di salumi di razze autoctone (il Suino Reale Casertano, il razza magra di Sauris, il Suino Cinto Senese), i taglieri di formaggi della tradizione alpina, appenninica, isolana e d’oltralpe con particolare riguardo a produzioni biologiche così come per il miele, le conserve e le confetture proposte di volta in volta in abbinamento.

Il Sorì di Via dei Volsci 51, nel cuore “rosso” (per la politica) e “giallorosso” (per il calcio) di San Lorenzo, è un locale minuscolo, ma già ricco di gloria. Una carta dei vini in continua evoluzione - da Italia, Francia, Germania; con attenzione ai vini naturali – per pochi tavoli e un paio di sedute al bancone.

Vigneto - Pigneto