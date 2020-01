Nessuno è invincibile

Da Bruxelles a Bologna, battendo Salvini. Ecco come Elly Schlein vuol far rinascere la sinistra italiana

È stata la candidata più votata nelle regionali con oltre 20.000 preferenze, in appoggio a Bonaccini. Per lei la politica significa andare nei territori. E non per farsi i selfie, ma col taccuino in mano