Che cosa raccontano i mercati globali all’inizio del nuovo decennio

by bank or by tank

Ecco come la crisi in Medio Oriente impatterà sui mercati. Tutti gli interrogativi del 2020

Lo scontro fra Usa e Iran dei giorni scorsi ha colto di sorpresa, insieme al resto del mondo, anche i mercati finanziari, che hanno subito perdite, mentre il petrolio è cresciuto. Ecco tutti i punti di domanda che il nuovo anno porta con sé