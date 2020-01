Andare in pensione nel 2020: ecco tutte le vie

Il tema pensionistico è da sempre in continua evoluzione e mentre si parla di possibili nuove riforme vediamo quali sono le alternative per andare in pensione nel 2020. Le vie di uscita ordinarie sono ad oggi tre:

la pensione di vecchiaia, con il raggiungimento di almeno 67 anni di età anagrafica e 20 anni di contributi

con il raggiungimento di almeno 67 anni di età anagrafica e 20 anni di contributi la pensione di anticipata , con il raggiungimento di 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e un anno in più per gli uomini, indipendentemente dall’età anagrafica

, con il raggiungimento di 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e un anno in più per gli uomini, indipendentemente dall’età anagrafica la pensione anticipata “contributiva”, prevista per coloro i cui anni di lavoro rientrano integralmente nel regime contributivo e abbiano maturato almeno 64 anni di età anagrafica e 20 di contributi, purché la pensione corrisponda ad almeno il 2,8 dell’assegno sociale Inps

Oltre a queste tre vie principali, i lavoratori hanno la possibilità di vagliare anche altre strade, come ad esempio “Quota 100”, “Opzione donna”, “APE sociale” e altre, alle quali, per i possessori di un fondo pensione si aggiunge anche la RITA - rendita integrativa temporanea anticipata grazie alla quale anticipare l’ingresso alla pensione di cinque o in certi casi di ben dieci anni.

