In pensione a 62 anni? La ricetta migliore per far crollare l’occupazione

Per questo, molto più che altrove, uno smantellamento strutturale della legge Fornero, magari nella maniera desiderata dalla CGIL, significherebbe un deterioramento delle dinamiche occupazionali e un ritorno a statistiche occupazionali ancora più lontane da quelle europee. A meno di credere alla favola che vede al pensionamento di un anziano corrispondere sempre un’assunzione di giovane.

Proprio in un Paese come il nostro, poi, con una produttività del lavoro così bassa e in cui il prodotto marginale di un lavoratore è talmente scarso che in molte aziende sarebbe conveniente non sostituire affatto un dipendente che va in pensione.

Senza contare il fatto che questi occupati ultra sessantenni pagano le tasse, e le pagano anche più degli altri, se non altro perché, oltre a essere sempre di più, sono anche più ricchi.

Il ministero dell’Economia si limita a misurare i lavoratori over 64, che comunque sono passati da poco meno di 300 mila del 2012 a 467 mila e 700 del 2017, in base alle ultime dichiarazioni dei redditi disponibili, per un totale di +59,5%. Nello stesso periodo, il reddito che generano è salito da 13,7 a 18 miliardi (+ 31,5%) e il gettito IRPEF da 4,15 a quasi 5 miliardi (+19,1%).

Sono indubbiamente il segmento di età che ha messo a segno gli incrementi maggiori, mentre i 25-44enni non solo sono diminuiti per numero e reddito percepito, ma ancora di più per IRPEF pagata.