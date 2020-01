Ma quanto ci costa (letteralmente) la crisi climatica?

Column

Chiara Gamberale presidente del PD, bella idea per dieci minuti

Il partito democratico vuole aprirsi alla società civile, al popolo, a tutto. L’ipotesi di una donna, per di più scrittrice popolare, sembra perfetta in un paese che spreme come limoni quei pochi romanzieri che non maltratta, ma Zingaretti deve capire se vuole governare o vincere lo Strega