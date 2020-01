Brexit, ecco perché l’Erasmus senza il Regno Unito non conviene a nessuno

Settembre 2020 potrebbe presentarsi con un’opportunità in meno per tutti gli studenti universitari, europei e inglesi. Infatti, a seguito di un voto in Parlamento, il Regno Unito non sarà tenuto a negoziare la propria partecipazione al programma Erasmus+ con l’Unione Europea. Un voto che quindi non esclude direttamente il Regno Unito dal programma, ma apre a possibili futuri scenari.

Un problema in uscita, più che in ingresso

Cos’è Erasmus+ e quali sono gli obiettivi? Negli ultimi 7 anni, Erasmus+ ha permesso a 2 milioni di studenti universitari, 800.000 docenti e 650.000 tirocinanti di accrescere le proprie competenze all’estero, sia grazie al network di Università e aziende partecipanti al programma, che agli investimenti europei. Per l’ultimo ciclo (2014-2020), l’Ue ha investito 14.7 mld di euro e per il prossimo ciclo (2021-2027) la Commissione Europea ha proposto di portarlo a 30 miliardi. Risorse necessarie per tentare di accrescere i partecipanti, visto che ancora troppi pochi giovani europei ne prendono parte. Gli obiettivi? Sono ambiziosi: ridurre la disoccupazione giovanile, incentivare la partecipazione alla vita democratica europea e sostenere innovazione, collaborazione e riforme. Un programma di successo, secondo la valutazione della Commissione: oltre il 90% dei beneficiari sono soddisfatti della loro esperienza e la transizione tra istruzione e lavoro risulta più breve rispetto ai non partecipanti. Infatti, tra i beneficiari, il 68,5% ha impiegato meno di tre mesi a trovare lavoro, mentre si scende al 59,2% per quelli che non hanno partecipato al programma. Al termine del periodo di mobilità vengono anche registrate una maggiore «propensione a lavorare o a studiare all’estero» (+31%) e un maggiore senso di appartenenza all’Europa (+19%).

Un programma utile ai giovani europei. Ma è veramente così centrale anche per il Regno Unito? Vediamo qualche numero. La maggior parte degli studenti internazionali che scelgono di studiare nel Regno Unito (66% nel 2017) non provengono da stati europei: la Cina da sola conta per il 28% degli studenti internazionali iscritti al primo anno di università. Gli studenti europei sono il 27%, principalmente tedeschi, francesi e italiani, mentre solamente il restante 6% è dato da studenti in mobilità attraverso il programma Erasmus+. Chi decide di studiare nel Regno Unito, anche tra gli studenti europei, lo fa spesso per l’intero percorso di studi, senza utilizzare quindi Erasmus+, che ricopre solamente un ruolo marginale nell’attrarre studenti internazionali verso università inglesi.

Al contrario, per quanto riguarda gli studenti inglesi che trascorrono periodi di mobilità all’estero, circa il 50% lo ha fatto attraverso il programma Erasmus+. Inoltre, sono gli studenti più svantaggiati a trarre i benefici maggiori da un periodo di mobilità: per loro la differenza di salario iniziale è del 6% rispetto a chi non ha trascorso periodi di mobilità, mentre è del 3% per gli studenti non svantaggiati. Sicuramente il programma Erasmus+ ha giocato un ruolo importante nell’ottenimento di questi risultati. Il valore del programma per il Regno Unito consiste quindi non tanto nel facilitare l’ingresso di studenti stranieri, quanto nel permettere agli studenti inglesi di poter svolgere una parte dei propri studi in università europee.