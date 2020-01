Scuole superiori, come scegliere quella giusta?

«Oggi», spiega Lidia Molinari, people advisor director di Adecco Italia, «si stima che nel settore dell’ICT resteranno scoperte oltre 135mila posizioni per mancanza di professionisti qualificati». Di fatto in Italia le aziende rimangono senza forza lavoro. Le indagini Excelsior hanno evidenziato come le imprese facciano molta fatica già oggi a trovare candidati con competenze digitali. Oltretutto – e questo è il tema più critico – le difficoltà nel reperire i canditati dipendono non solo da una insufficiente offerta quantitativa, ma anche da non adeguati livelli di preparazione, riconducibili anche a carenze del sistema formativo.

E anche alla luce di questi dati perché si continua a preferire il liceo? «In Italia», continua Molinari, «il liceo viene ancora considerato una scuola più prestigiosa rispetto agli istituti tecnici. Eppure quello che noi vediamo nel quotidiano è questo mismatch tra domanda ed offerta, in modo particolare nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e in quello dell’industria minifatturiera, dove non si cercano appunto laureati ma tecnici e operai qualificati. Gli istituti tecnici superiori, ad oggi, rappresentano una soluzione efficace. Il problema principale riguarda l’informazione. Quello che dovremmo chiederci è se le famiglie, e i ragazzi, sono effettivamente informate rispetto alle potenzialità e le opportunità che offrono gli istituti tecnici o i professionali».

E allora come prendere la decisione giusta?

«C’è un problema culturale generale», spiega Elena Ugolini, preside del liceo Malpighi di Bologna, membro del consiglio superiore della pubblica istruzione e sottosegretario all'Istruzione nel Governo Monti. «Fino a qualche anno fa si diceva “se non studi ti mando a lavorare” come se il lavoro fosse una cosa negativa, una punizione. Adesso è sempre più importante, invece, che lo studio diventi un lavoro, che sia fatto in modo efficace e aiuti veramente i ragazzi a crescere. Inoltre si possono studiare delle materie tecniche con la seria e la profondità con cui si studiano il latino e il greco e che far bene un istituto tecnico, dove si impara meccanica ed informatica e dove si fa esperienza pratica di quel che si studia, può avere un grandissimo valore formativo».

La qualità della scuola che si sceglie è fondamentale per una buona riuscita: «Non basta più», continua Ugolini, «dire “faccio il classico” o “faccio lo scientifico” come a testimonianza di aver scelto un percorso più qualificato di un altro. Ogni percorso, se fatto bene, può avere un grandissimo valore formativo, a prescindere che sia un liceo, un istituto tecnico o un professionale. La questione vera, di cui dovrebbero informarsi le famiglie che accompagnano i ragazzi nelle scelte, è capire come le scuole riescano a formulare una proposta educativa e didattica di livello. Quindi il primo consiglio è di informarsi sul funzionamento degli istituti e dei piani di studio anche chiedendo pareri a chi quelle scuole le frequenta già.

Quello che distrugge il futuro dei ragazzi è frequentare per 5 anni una scuola con persone demotivate che li scoraggiano invece di affascinarli».

Quindi ogni scelta è valida purché sia fatta con cognizione di causa. «Non meno importanti», spiega Ugolini, «sono i desideri e le passioni dei ragazzi: pensare di scegliere una scuola superiore solo in base alle possibilità di lavoro nei prossimi anni non ha molto senso. È importante spingere i ragazzi a scegliere qualcosa che faccia leva sui loro punti di forza». Il tema del lavoro è ovviamente importante. «Ma oggi», chiosa Ugolini, «esistono corsi di laurea triennali, master, e non da meno percorsi professionalizzati post diploma, che permettono di acquisire competenze più tecniche anche dopo il liceo. Quindi chi sceglie il liceo, uno studente su due appunto, non è destinato a rimanere fuori dal mondo del lavoro. Ma dalla scuola superiore, a prescindere dall’indirizzo, ci si deve congedere con tre competenze fondamentali: saper parlare in italiano, conoscere le logiche della matematica, ed essere capaci di esprimersi perfettamente in lingua inglese».

