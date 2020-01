Sono passati 75 giorni dalla roboante promessa di Zingaretti di cambiare i decreti sicurezza e di fare lo ius soli

come proteggere le elezioni

Parte l’inchiesta parlamentare sulle interferenze straniere nella democrazia italiana

Secondo Lia Quartapelle è necessario garantire ai cittadini un habitat informativo non inquinato. Approvata in commissione Esteri, l’indagine avrà il compito di verificare i casi di ingerenza, in particolare russa, nei confronti del nostro processo democratico