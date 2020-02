I dieci posti dove mangiare la Cassoeula a Milano (e dintorni)

Fin dal nome, è un piatto discusso: cassoeula, cazzoeula, bottaggio. Non siamo sicuri di nulla, ma nella sostanza questa ricetta resta una delle più amate dai Lombardi, che ne fanno una vera e propria bandiera dell’inverno, quando le gelate danno il tocco in più alle verze e i maiali vengono sacrificati per donare carne per tutto l’anno.

Proprio per non sprecare nemmeno una parte dell’animale, nasce questo brodo ricco e grasso, con i tagli più economici ad insaporire le verdure più povere e di stagione. Il bisticcio sul nome deriva probabilmente dall’origine incerta della ricetta, che come tutte le tradizionali, ha un sacco di miti e leggende costruite probabilmente postume. Ci piace pensare che derivi dalla ‘cazzuola’ dei muratori, visto che era uso prepararla nei cantieri edili, una volta che l'edificio fosse giunto al tetto. Tante le derivazioni straniere, come il Kasseler tedesco o la Choucrute alsaziana, non proprio ricette identiche ma di sicuro frutto della stessa ispirazione di arricchire verdure con parti meno nobili del maiale a dare sapore.

Anche da noi, comunque, l’autentica ricetta certificata non esiste, e a seconda delle zone, entrano ed escono i piedini, i verzini, il codino. Non si discute solo sulla presenza della verza, delle costine e della cotenna, che rimangono la base imprescindibile di questo piatto dalla solida struttura e dal sapore per buongustai determinati e dallo stomaco forte.

Nella variante milanese c’è tutto quello che immaginate, come ci conferma Maurizio Arosio, della storica macelleria della Barona, Presidente nazionale dei macellai italiani: «Noi prepariamo tutti i tagli necessari due volte all’anno, dal periodo dei morti a febbraio. Puntine di maiale, cotenna, piedini, verzini, orecchie. Ci metteremmo anche i musetti, ma non si trovano più. Queste parti piacciono ai cinesi e spesso non ci sono proprio in commercio. L’acquirente medio di questo mix di carni per la cassoeula è di età medio alta, oppure sono giovani con mamme e nonne che hanno custodito la sapienza della ricetta. Il vero problema, per piatti come questo, è che non ci sono più famiglie molto numerose e fare la cassoeula per due non ha senso. È un piatto complesso, impegnativo e serve davvero tanto tempo per sgrassare e preparare bene tutto. Noi la facciamo per gli amici, e dopo aver scottato e sgrassato bene tutti i tagli di maiale sfumiamo con vino bianco e cuociamo con poca acqua. Alla fine è come una specie di bollito, e il condimento che rende ricco il piatto è il grasso. Solo alla fine aggiungiamo i verzini e una volta cotti quelli versiamo tutto sulle verze che abbiamo solo sbollentato. Le verdure finiscono la cottura con il calore del brodo grasso».

Ma c’è una cassoeula, detta di Alghero, anche in Sardegna. Ce la siamo fatti raccontare da Giovanni Fancello, giornalista e scrittore sardo, con una cultura enciclopedica sulla gastronomia isolana: «Sulla cucina di Alghero mai scommetterci. Ormai è scomparsa, perdendo anche quelle sottili radici catalane. Ma tutta la Sardegna usa il termine Cassola, che trae origine da Cazuela, e al nord si traduce cassola e al sud cassolla. Anche ad Alghero, fino a qualche anno fa, si usava cassola per una zuppa di fave, mentre nel nord Sardegna può essere di verdure; verdure e pesce o verdure e carne. Così nella cassolla del sud. Ad Alghero la zuppa è chiamata Copatza di fave, di pesce etc. Per ritornare alla cassoeula, anche noi la prepariamo in tutta l’isola con mille varianti, ma il nome prevalente è favata, faada, fae e lardu etc, perché ai piedini, orecchie e salsiccia di maiale e cavoli, aggiungiamo le fave o i ceci e i finocchietti e anche borragine e altre erbe ancora. Quindi, riassumendo: la nostra cassoeula assume principalmente il nome di favata con le fave o ceciata con i ceci, cassola per altri ingredienti».