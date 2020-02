Confindustria festeggia i 110 anni a “Casa Mattioli”. E i candidati in corsa da tre potrebbero diventare due

Sotto lo storico tetto delle Officine Grandi riparazioni di Torino c’​è l’​erede di Vincenzo Boccia alla guida di Confindustria. Passeggia e parla con altri imprenditori nei 20mila metri quadrati dove fino agli anni Novanta si riparavano treni, guardando i muri di mattoni rossi alti 16 metri. Ma nessuno conosce ancora il suo nome. La colonna sonora che accoglie gli ospiti dell’​evento è di Ennio Morricone. Non a caso la prima canzone è quella del triello de “Il Buono il Brutto e il Cattivo”. Il 5 febbraio scadrà la presentazione delle firme per autocandidarsi e sono rimasti in tre a contendersi la leadership di Viale Astronomia: la vice presidente per l’internazionalizzazione di Confindustria Licia Mattioli, il presidente di Assolombarda Carlo Bonomi e Giuseppe Pasini, il presidente degli industriali bresciani.

L’​anniversario dei 110 anni della Confindustria alle Ogr di Torino, oggi diventata un’istituzione culturale della città con mostre e gallerie di arte contemporanea, è una tappa importante per capire chi vincerà il voto del 26 marzo. Volti tesi nella prima fila centrale, dove siedono i big. L’unico a sdrammatizzare è il presidente uscente, Vincenzo Boccia: «Prendiamola con leggerezza, va’» dice mentre cerca di far terminare a colpi di strette di mano il capannello di chi lo vuole salutare. «Ci sono due persone che non bisognava attaccare, e una sono io», riusciamo a carpire prima che un bodyguard ci mostri il posto riservato alla stampa.

Lasciamo il beneficio del dubbio, ma non sarebbe strano se si riferisse alla corsa per la sua successione e gli attacchi che ha subito per la sua gestione considerata “blanda”, anche se in uno dei momenti più difficili del Paese: avere a che fare con il governo gialloverde. Sul palco è più diplomatico nel togliersi i sassolini dalle scarpe: «Il linguaggio di Confindustria, nei momenti difficili e in quelli meno, non è mai cambiato. Chi delegittima gli altri delegittima sé. Non è solo questione di stile, ma di responsabilità». Cita Goethe per parlare delle divergenze dentro Confindustria: «L’​importante non è andare d'accordo ma andare nella stessa direzione. Non conosco i poteri forti. Sono di Salerno, neanche capoluogo di provincia. Confindustria mi ha accolto senza far pesare le preferenze regionali. Dobbiamo tenerne conto. Se parliamo di merito agli altri dobbiamo guardare dentro a casa nostra». Un discorso potente. «Vincenzo è stato più “strong”​ del solito», commenterà un imprenditore alla fine dell'evento. Nel suo discorso Boccia cita e ringrazia otto volte Emma Marcegaglia, presidente di Confindustria prima di lui da cui ha raccolto l’eredità: «Non dirò quanto è difficile fare il presidente di Confindustria e quanto tempo assorba perché non voglio spaventare chi mi succederà».

L’​impegno non sembra spaventare la “padrona di casa”​, la torinese d'adozione Licia Mattioli, imprenditrice nel settore dei gioielli, che guida l’​azienda omonima con 70 milioni di euro di fatturato, 260 dipendenti e 300 punti vendita nel mondo. Tutti gli imprenditori che dopo un’occhiata diffidente e la promessa di anonimato parlano con Linkiesta hanno solo belle parole per lei e qualcuno crede che possa riuscire a riportare Fca dentro Confindustria come promesso a microfoni spenti da chi la sostiene.