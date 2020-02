M’Barka Ben Taleb, tanti capelli e una (poliedrica) carriera di attrice e cantante

M’Barka Ben Taleb, 53 anni, tunisina, in Italia da quando ne aveva 19, è un’artista poliedrica. Cantante con Eugenio Bennato e Tony Esposito, attrice con John Turturro, è approdata a una carriera da solista con una mission artistica che ha chiamato Una musica, un Dio: «La musica non ha confini. Ho messo insieme la Taranta del Sud Italia, il Fazzani tunisino e la Dabka mediorientale. Il senso è quello di mettere in relazione le radici comuni dei popoli, attraverso una sperimentazione musicale che si fonde in un unicum Mediterraneo, dove si abbattono muri e si allargano orizzonti. Io, musulmana non praticante, canto in arabo, in ebraico, in francese, in italiano e in napoletano…».

Virale su YouTube la sua interpretazione di Dicitencello Vuje cantata in napoletano…

«Io non potrò mai cantare in napoletano napoletano, non sono nata qui. Ma la mia identità è questa, araba, francese, napoletana. Abituiamoci ad altre lingue, ad altre culture».

