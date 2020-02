I migliori cinque supplì di Roma

“La filosofia romana è non pensare troppo, lo scopo della vita è vivere". Così scriveva Guido Piovene nel suo Viaggio in Italia del 1957. Se dovessimo cercare un alimento o pietanza capaci di incarnare questa filosofia tipicamente capitolina non avremmo dubbi: penseremmo al supplì. Un prodotto di estrema semplicità, ma di sicuro appagamento. Di rapido consumo, ma di grande golosità. È quasi matematico: qualsiasi pizzeria romana che si rispetti propone ai clienti un supplì per cominciare a masticare qualcosa in attesa che la pizza sia sfornata. Ma per tradizione il supplì è un tipico campione dello street food, da mangiare per strada, da soli o in compagnia. Il trionfo del carattere ruspante e godereccio della vecchia Roma.

Fin dai primi anni dell’800 veniva fritto e venduto agli angoli delle strade della città papalina. I venditori ambulanti giravano per i vicoli con una caldara colma d’olio e preparavano queste polpette di riso al momento per servirle calde. La supplì – allora era un nome femminile - compare per la prima volta in un documento scritto nel 1847, citata nel menu della Trattoria della Lepre in Via dei Condotti – frequentata, tra gli altri, dagli scrittori Nikolaj Gogol e Herman Melville – con il nome di “soplis di riso”. “Soplis”, probabilmente un retaggio dell’occupazione napoleonica di fine Settecento, viene infatti dal francese “surprise” cioè “sorpresa”.

In sostanza, la sorpresa è quel cuore di mozzarella fusa e filante nascosta all’interno della polpetta di riso e ragù di carne chiusa nella croccante panatura esterna. Non solo. Quando si divide il fritto a metà per mangiarlo oppure si addenta con il primo morso, la mozzarella che è all’interno crea un filo simile a quello che unisce la cornetta al telefono. Ecco qui, dunque, il motivo della popolare dicitura “supplì al telefono”.

«Però se è bbono dev’esse ar telefono!», ti spiega, infatti, il romano verace. La ricetta originale di questa specialità capitolina prevede poi che il sugo sia realizzato con le rigaglie di pollo, ma l’usanza con gli anni è caduta quasi del tutto in disuso e oggi si preferisce preparare il ragù con della semplice carne macinata. Negli ultimi anni, poi, la tradizionale base del supplì è diventata il punto di partenza per i condimenti più diversi e per le sperimentazioni più audaci. C’è chi, dunque, riproduce nei supplì i classici della cucina romana: la gricia, la carbonara, l’amatriciana. C’è chi va oltre, utilizzando materie prime provenienti dalle altra culture culinarie regionali: dalla ’nduja alla crema di pistacchio. Ancorato in una tradizione antica, il supplì aspira così a superare i confini della romanità in cerca di contaminazioni: non siamo ancora al successo universale dell’arancino siciliano ma la strada è avviata.

Il supplì è da tempo ormai un must delle pizzerie e delle trattorie romane: tantissimi, quindi, lo mangiano comodamente seduti al tavolo con tanto di posate. Ma i “supplittari” più autentici vi avvertiranno: il supplì «mangiatelo tenendolo con un tovagliolino. Non chiedeteci coltello e forchetta, il vero supplì si mangia a mozzichi!».

Proprio per questi motivi restiamo affezionati al supplì come campione del cibo da strada o da passeggio. Qui di seguito, pertanto, segnaliamo cinque indirizzi ‘”autentici” – rigorosamente ricompresi nella categoria dello street food – per provare i migliori supplì al telefono nella capitale, sia nella versione classica che in qualche creativa e gustosa variante.

