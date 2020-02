Il Senato americano assolve Trump

Il Senato americano a maggioranza repubblicana ha assolto Donald Trump dai due capi di imputazione legati all’Ucrainagate: abuso di potere e intralcio al Congresso. Tutti i senatori democratici hanno votato per la condanna. Il senatore dello Utah Mitt Romney, repubblicano, ha votato con i democratici per il primo capo d’accusa, con i suoi compagni di partito per il secondo. Dunque, per quanto riguarda L’abuso di potere, sono 52 i no all’impeachment, contro 48 sì. Per l’intralcio al Congresso è finita 53 a 47. Il quorum per la condanna era, per entrambe le fattispecie, di 67 voti.