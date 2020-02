Caucus in Iowa, Buttigieg è in testa (ma Sanders è troppo vicino per poter annunciare già la vittoria)

Pete Buttigieg è in testa. Questo finora è l'unico dato certo a più di un giorno dalla fine del voto nel caucus in Iowa. Solo il 71% dei seggi è stato scrutinato e il 38enne sindaco di South Bend in Indiana ha il 26,8% dei voti. Bernie Sanders lo segue con il 25,2% delle preferenze ed è leggermente in vantaggio su Buttgieg nel numero assoluto dei consensi. Il margine tra i due candidati è troppo sottile per poter già annunciare il vincitore. Stando così il voto Sanders e Buttgiegi otterrebbero entrambi dieci delegati. Terza è Elizabeth Warren col 18,3% delle preferenze e solo quarto Joe Biden col 15,6%.

