Avere un lavoro e ritrovarsi sotto la soglia di povertà: in Italia è un rischio concreto

L’unico strumento veramente efficace per uscire dalla povertà è il lavoro. È quello che, giustamente, ci si ripete davanti alle richieste di assistenzialismo e ciò che si risponde a chi dice di avere sconfitto la povertà con un sussidio. Il problema è che, in Italia, questo assunto vale un po’ meno, e ciò potrebbe spiegare molti dei nostri problemi.

Il nostro Paese è ottavo in Europa per numero di persone che sono o rischiano di finire in povertà, intendendo come poveri coloro il cui reddito complessivo (inclusi eventuali sussidi) è inferiore al 60% della mediana nazionale. In Italia, si trova in questa situazione il 19,1% delle persone. La media europea è del 16,4%. Si arriva molto oltre il 20% nei Paesi Baltici, al 20,2% in Spagna, mentre in Francia per esempio si scende all’11,5%.

La particolarità è che questo ottavo posto diventa il secondo, a pari merito con la Spagna, se si prendono in considerazione i lavoratori dipendenti. E in realtà sarebbe un primo posto, se consideriamo che in Lussemburgo, il Paese sul punto più alto del podio, avere un reddito che sia solo il 60% di quello mediano, già altissimo, è piuttosto diffuso e non implica per forza trovarsi in condizione di indigenza.

Ancora più peculiare, il fatto che invece diventiamo tra i Paesi meno poveri se si parla di coloro che un lavoro non ce l’hanno.

Siamo 20esimi per rischio povertà tra i disoccupati, 22esimi per quello tra i pensionati, quindicesimi, comunque sotto la media UE, per quanto riguarda gli altri inattivi che un impiego non lo cercano neanche.