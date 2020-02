Carla Ruocco alla Commissione Banche, chissà se ora scoprirà dove si trova l’oro di Bankitalia

Moda e ambiente

Non solo moda. Ecco la mossa di Gucci per tutelare gli animali selvatici e la biodiversità

La multinazionale nata a Firenze è il primo brand del lusso al mondo ad aderire al The Lion’s Share Fund, un fondo coordinato dalle Nazioni Unite per lo sviluppo che punta a raccogliere oltre 100 milioni di dollari l’anno nei prossimi cinque per creare zone protette per la fauna selvatica