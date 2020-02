Ecco perché il governo di Putin manipola costantemente le elezioni russe (e non solo quelle)

Nell’approccio adottato dal Cremlino per esercitare e mantenere il potere dal 2000 al 2010, le elezioni truccate svolgevano alcune funzioni cruciali che le consultazioni regolarmente organizzate non avrebbero espletato con altrettanto successo, neppure se fosse stato Putin a vincerle. Le elezioni manipolate della Russia erano palesemente un’imitazione inadeguata della democrazia occidentale, ma non erano un semplice orpello di facciata. Né erano concepite soltanto per persuadere gli sprovveduti supervisori occidentali che la Russia stesse compiendo la lenta transizione verso la democrazia o per fornire argomenti grazie ai quali l’Occidente potesse convincersi che la Russia fosse già una specie di democrazia. Piuttosto, erano ingranaggi essenziali della macchina del potere di Putin.

Innanzitutto, come aveva previsto Pavlovskij, le elezioni periodiche servivano a costruire e inculcare, a intervalli regolari, la logica secondo cui il governo di Putin era «senza alternative». Un sondaggio condotto dal Levada Center nel 2007 indicava che il 35 per cento degli intervistati affermava di «avere fiducia» in Putin perché «non vedeva altri su cui poter fare affidamento».