Storia politica della California, dove nasce e muore il sogno americano

“In diversi ruscelli lungo la strada, e nei paraggi [in cui ci troviamo], oltre ai rampicanti, ci sono diverse rose di Castiglia. Insomma, è una terra buona e fertile, molto diversa dalla vecchia California”. Così Padre Junipero Serra (raffigurato in questa immagine agiografica), missionario, considerato una sorta di Padre Fondatore del Golden State, descriveva l’area intorno alla futura città di San Diego in una lettera scritta il 3 giugno 1769 e indirizzata al suo confratello francescano padre Francesc Palau. Una terra nuova, buona e fertile, abitata da pochi nativi. E potenzialmente ricca di risorse. Una terra che era, per citare il titolo di un fortunato saggio, “un Eden che sfugge alle descrizioni”. Un territorio che però sarebbe rimasto per altri ottant’anni marginale, sia sotto l’amministrazione spagnola che con il governo messicano. Fino alla scoperta dell’oro, nel 1849, con il massiccio afflusso di coloni statunitensi, tre anni dopo l’annessione avvenuta in seguito alla guerra tra Messico e Usa avvenuta tra il 1846 e il 1848.

La ricca storia dello Stato da allora fino ad oggi richiederebbe ben più di questo spazio. Uno studioso, Kevin Starr, ha dedicato diversi volumi alla storia dello stato durante il Novecento e al suo potenziale immaginifico dovuto al cinema e alla letteratura. E la sua è un’opera incompleta, con diversi buchi temporali, che però coglie un tratto fondamentale dello stato: il suo retaggio totalmente originale, imparagonabile tanto con il New England puritano che con il Sud schiavista. Un mix strano che per anni rimase ai margini della vita nazionale, anche se il primo candidato maggiore alla presidenza per il partito repubblicano nel 1856 fu proprio un californiano, John Fremont. Ma ciononostante, il sistema dei partiti tradizionali rimase a lungo debole: per questo fu a lungo quasi una proprietà personale di alcuni grandi imprese ferroviarie come la Southern Pacific di Leland Stanford. Secondo il politologo Saladin Ambar, la Southern Pacific divenne “una fusione di Standard Oil e Tammany Hall”, tanto era il suo potere di scegliere quali politici eleggere tanto a Sacramento come a Washington. Per lo stesso motivo, la California divenne negli anni di inizio Novecento uno stato dove le istanze progressiste si fecero più strada: vennero approvate l’elezione diretta dei senatori, il recall per gli eletti a livello statale e il fiore all’occhiello di tutto quello che era un vasto movimento a favore della democrazia diretta: la proposition, ovverosia il referendum propositivo. Ma come ha spiegato il saggista Thomas Goebel in un volume dal titolo Government by the People, questa negli anni ’30 venne completamente ribaltata e sfruttata a favore di quegli interessi speciali che si proponeva di contenere. Per questo in California nacque la prima società di consulenza di pubbliche relazione integralmente dedicata alla realizzazione di campagne politiche: si tratta della Whitaker & Baxter, fondata nel 1933 (qui un pezzo di riferimento). Soprannominata, significativamente, la “fabbrica delle bugie”: