Wild Code School arriva a Milano: nessuno può più fare a meno della programmazione

Obiettivo, per tutti, è quello di ottenere competenze sempre più richieste nel mercato del lavoro. Missione che vale sia per gli studenti appena usciti dalle superiori, sia per i laureati che per chi, magari rimasto disoccupato in età adulta, ha bisogno di ricollocarsi sfruttando qualità che le aziende richiedono. Non è un caso che anche in Italia negli ultimi anni siano molto cresciuti progetti e corsi di formazione nell'ambito del coding.

Queste iniziative sono entrare nelle scuole di tutti i gradi, ma hanno anche riguardato percorsi per adulti. L’impulso spesso viene da istituzioni pubbliche, come nel caso di eTwinning. Si tratta di un progetto della Commissione europea che crea iniziative comuni a più scuole europee.

Tra queste iniziative, anche diversi progetti digitali: al Dante Alighieri di Novaresco di Opera (Milano) gli alunni della scuola materna, per esempio, sono stati avviati al coding attraverso l'utilizzo anche di semplici mattoncini Lego, oppure creando storie di fantasia su alcuni tablet. Progetto simile a quello attuato all'Isittuto Valle del Conca (Morciano di Romagna, Rimini), dove i bambini della materna hanno imparato i rudimenti del coding attraverso un insegnamento ludico. Protagonista della didattica, in questo caso, è CodyFeet, ovvero un gioco in cui i bambini creano un percorso mettendo insieme delle “mattonelle” ognuna con sopra un’istruzione disegnata attraverso l’uso di piedi stilizzati. Una volta imparato a sistemare in maniera coerente un percorso, i docenti hanno inserito strada facendo alcuni elemento di racconto, per cui le varie mattonelle sono diventate la “strada” obbligata per seguire un filo logico e costruire una fiaba.