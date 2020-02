Moneyfarm raggiunge oltre 1 miliardo di asset in gestione

Tra le buone notizie di inizio 2020 c’è un’eccellenza italiana: la fintech Moneyfarm apre il nuovo anno con un nuovo, importante risultato, avendo raggiunto oltre 1 miliardo di euro di asset in gestione. Ciò significa che migliaia di persone in tutta Europa hanno scelto Moneyfarm per affidarle i propri risparmi. Un traguardo che premia la visione strategica dell’azienda nello sviluppo di un modello innovativo di investimento, basato sulle tecnologie digitali.

