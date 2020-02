Oscar 2020, il trionfo di “Parasite”: quattro Oscar per il coreano Bong Joon-ho

La grande notte di Parasite, di Bong Joon-ho: il regista coreano vince il riconoscimento per il miglior film, ma anche quello per il miglior film internazionale, quello per la migliore regia (e sfidava gente del calibro di Martin Scorsese e Quentin Tarantino) e quello per la migliore sceneggiatura originale. Un momento storico per la storia dell’Academy.

Per il capolavoro di Sam Mendes, 1917, fioccano gli Oscar “tecnici”: miglior fotografia, miglior sonoro, migliori effetti speciali – il suo principale competitor, in questo senso, è stato Le Mans ’66 – La grande sfida che ha vinto miglior montaggio sonoro e miglior montaggio.

Joker, che entrava già papa – aveva 11 candidature – esce cardinale. Per il film di Todd Philipps c’è solo l’Oscar per il miglior attore protagonista, meritatissimo da Joachin Phoenix, e quello per la miglior colonna sonora originale. È andata perfino peggio a The Irishman, di Martin Scorsese, che aveva 10 nomination ed è rimasto a bocca asciuta. Zero.

Vista la serata, non può lamentarsi Quentin Tarantino, visto che anche il suo C’era una volta a... Hollywood partiva con 10 nomination e ha portato a casa solo due riconoscimenti: la miglior scenografia e il miglior attore non protagonista, vinto da Brad Pitt. L’attore, che ha ringraziato il regista e il collega, si è fatto notare per una battuta sull’impeachment. «Ho solo 45 secondi per parlare. Sono comunque 45 secondi in più di quelli che sono stati dati a John Bolton». Joaquin Phoenix invece ha ricordato il fratello, invitando gli attori a farsi portavoce di cause importanti (e che, quasi per sgarbo, ha dimenticato di ringraziare Robert De Niro).

A mani vuote è rimasta anche Scarlett Johansson, che era candidata sia per l’Oscar alla migliore attrice protagonista per Storia di un matrimonio (premio che è andato a Renée Zellweger per Judy), e sia come attrice non protagonista per Jojo Rabbit, il film sul nazismo di Taiko Waititi. Niente di fatto, ma pazienza. Il film si è comunque aggiudicato il premio per la migliore sceneggiatura non protagonista.

Tra i premi minori, si segnala la vittoria come miglior cortometraggio animato, di Hair Love, di Matthew A. Cherry, delicato film sui capelli e la malattia. «Questo è un omaggio ai capelli dei neri. Volevamo normalizzare il tema». Il regista e produttore dedica la vittoria della statuetta a Kobe Bryant, il campione della pallacanestro scomparso da poco. «Tutti, come lui, meritano una seconda chance». Il miglior lungometraggio animato, invece, è il film della Pixar Toy Story 4, con regista Josh Cooley.

Va ricordato anche il premio per il miglior documentario, Made in Usa – Una fabbrica in Ohio, di Steve Bognar, Julia e Jeff Reichart. È il primo prodotto dalla Higher Ground Production, fondata da Barack e Michelle Obama (ma i due non erano presenti in sala).

C’è stato spazio per un momento di gloria anche per Elton John, che si aggiudica insieme a Bernie Taupin l’Oscar per la migliore canzone con “I’m gonna love me again”, del film Rocketman.