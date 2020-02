Se la crisi del virus ci colpisce meno di altri paesi è perché non sappiamo penetrare nei mercati nuovi

Non è una questione di moneta, ma di competitività, di forza commerciale e di capacità di penetrare mercati nuovi, non solo di approfittare dell’incremento del commercio laddove si è già presenti (Europa e USA, per esempio).

È un problema industriale. Di quelle imprese che, magari perché troppo piccole, oppure troppo conservatrici, non hanno potuto o voluto investire il necessario per poter essere presenti là dove non erano conosciute. Non potendo (o volendo) nuotare nell’oceano aperto, sono rimaste in mari conosciuti.

E così l’intera economia italiana, pur essendo un Paese di santi, poeti e soprattutto navigatori, ne è rimasta scottata.

Guarda caso, le variazioni più negative del saldo della bilancia commerciale sono avvenute proprio nei campi industriali in cui è maggiore sia il potenziale valore aggiunto che il nostro disavanzo, quello dei prodotti elettronici e dei computer, ad esempio, come quello della produzione di attrezzature elettriche. Due ambiti in cui la Germania ha invece migliorato la propria posizione. Non va meglio nemmeno il settore della produzione di macchinari, dove pure siamo in avanzo, ma in cui il saldo è peggiorato del 40,4%. E malgrado i progressi anche notevoli registrati nel campo agroalimentare, i saldi, come i margini, sono rimasti più bassi. Stesso discorso per il settore farmaceutico. Non basta.