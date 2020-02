Le dieci migliori pizzerie di Roma

Da venti anni a Roma (aprirono i battenti nel 1999), la rivoluzione della pizza a Roma è cominciata con loro. Sergio Natali e Giancarlo Casa hanno da poco rinfrescato i locali di via Federico Ozanam 30, in zona Portuense. La dedizione assoluta agli impasti e alle cotture è quella di sempre. Meritano attenzione, in primavera, la pizza di Igles con fiori eduli, pomodorini arrostiti alle erbe e poca mozzarella e, in estate, la Punta e Tacco con melanzane al pomodoro, burrata, olive bastonate e origano. Tra le new entry invernali, assaggiate di recente, la focaccia “Nero&More” - nata dalla collaborazione con Simone Fracassi - con burrata, more caramellate e prosciutto crudo di maiale nero dell'Aspromonte e “La Pecora è nel Bosco”, con ricotta di pecora, funghi porcini saltati, mirtilli, salsa di frutti di bosco e conciato romano di pecora di Manuel Lombardi. Ma la top dell’anno è probabilmente la focaccia catalana con tomate condito, spalla di maiale iberica e un pizzico di origano.

Sforno