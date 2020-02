Sono passati 86 giorni dalla roboante promessa di Zingaretti di cambiare i decreti sicurezza e di fare lo ius soli

Vi ricordate l’anno bellissimo?

L’industria è in recessione, per Padoan bisogna far ripartire gli investimenti pubblici

La brusca frenata nel quarto trimestre del 2019, assieme alla flessione dei dati sull’occupazione, è un monito importante per l’economia italiana. Adesso rimane da capire l’entità e la durata dello shock che, secondo l’ex ministro dell’Economia, potrebbe causare serie difficoltà