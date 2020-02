Primarie in New Hampshire: vince Bernie Sanders (di un soffio)

«Questo è l’inizio della fine di Donald Trump». Con queste parole Bernie Sanders ha salutato i suoi elettori dichiarando la vittoria delle primarie in New Hampshire, la seconda tappa dopo i caucus in Iowa.

Per il senatore del Vermont si tratta di un risultato dai margini risicati: 25,7%, cioè 65 poco sopra a Pete Buttigieg, 24,4%, che si era aggiudicato la sfida in Iowa. Al terzo posto si piazza, a sorpresa, la candidata Amy Klobuchar, che raggiunge il 19,8%, mentre sia Elizabeth Warren (9,4%) che Joe Biden (8,4%) restano sotto il 10%. Entrambi hanno dichiarato di continuare la corsa.