In pensione 5 anni prima con 1.000 euro al mese, come?

Chi ha un fondo pensione o è intenzionato a sottoscriverlo, si apre anche una vera e propria via di pensionamento anticipato. Infatti, se lo vorrà o se ne avrà bisogno, quando manca qualche hanno alla pensione pubblica di vecchiaia (oggi 67 anni) può chiedere al proprio fondo pensione di farsi erogare la cosiddetta RITA - rendita integrativa temporanea anticipata.

Si tratta di una rendita mensile (o al massimo trimensile) ricavata dal capitale accumulato fino a quel momento e grazie alla quale, terminata l’attività lavorativa, si può contare su di un reddito ponte dalla richiesta fino alla pensione di vecchiaia, con un anticipo massimo di cinque anni. Se l’inoccupazione è prolungata, almeno 24 mesi, l’anticipo può essere anche di dieci anni.

Per esempio, si potrebbe godere di 1.000 euro al mese per cinque anni. Quanto versare nel fondo pensione per ottenere questo risultato varia molto dall’età in cui si è iniziato a contribuire: prima è meglio è.

