Sono passati 87 giorni dalla roboante promessa di Zingaretti di cambiare i decreti sicurezza e di fare lo ius soli

Il tecnico dei computer

Casaleggio dice che non ha un ruolo pubblico, ma il problema è proprio che ha un ruolo privato

Il patron dei Cinque stelle ribatte a Presa Diretta con la solita nota che nega un poco e non nega tutto. Lunedì Raitre ha svolto un gran servizio pubblico: ma ora che Davide C. si è auto invitato in tv, ecco un consiglio per continuare a farlo