Le bombe su Dresda, 75 anni dopo

Un altro mito nato dalle bombe del 13 febbraio è quello della rilevanza militare dell’operazione, se cioè ci fossero sufficienti ragioni valide dal punto di vista tattico e strategico per attaccare con tale ferocia la “Firenze dell’Elba”, com’era chiamata Dresda per la sua ricchezza e vivacità culturale (secoli prima, però). Un mito la cui storia è ancora più complessa di quella del conteggio dei morti, in cui si intrecciano le motivazioni dell’estrema destra, sempre presenti, e le logiche della guerra fredda.

L’enorme devastazione causata dalle bombe causò fin da subito imbarazzi nelle forze alleate, ben consapevoli del fortissimo impatto emotivo che le immagini della città distrutta ebbero anche al di fuori della Germania: anche per questo motivo si cominciò ben presto a introdurre quasi una distanza di sicurezza, una separazione che neutralizzasse in qualche modo le domande sulla responsabilità effettiva dell’attacco e sulla sua legittimità. Ad esempio, fra le accuse rivolte ai gerarchi nazisti al processo di Norimberga venne escluso ogni riferimento a operazioni di bombardamento, proprio per evitare qualunque parallelismo con quanto avvenuto a Dresda. Non mancarono comunque, fin dai primi anni Cinquanta e non solo da fonte tedesca, richieste di chiarimenti e di inchieste per stabilire se davvero il bombardamento potesse essere considerato un crimine di guerra. E se da un lato ci si sforzò di spiegare le ragioni dietro l’operazione, sottolineando l’importanza strategica di Dresda come crocevia fra i due lati del fronte, dall’altro si iniziò a spingere – soprattutto da parte americana – su una ricostruzione che vedeva all’origine del bombardamento la pressione esercitata dall’Unione Sovietica per avere adeguata copertura aerea all’avanzata da oriente. La catena di eventi che condusse alla decisione era in realtà tutt’altro che semplice da chiarire, ma la forza tragica delle immagini di una città ridotta in cenere trasformò subito la ricerca dei responsabili in una vera e propria caccia ai colpevoli. E dal punto di vista occidentale risultava piuttosto semplice far passare i sovietici per i cattivi: da parte sovietica, in maniera speculare, Dresda divenne invece l’esempio più evidente del cinico e sfrenato imperialismo militare dei paesi capitalisti. In realtà qualcosa di vero c’era in entrambe le versioni: pare che davvero i sovietici avessero chiesto aiuto alle forze alleate per alleggerire il fronte orientale tramite bombardamenti mirati, ma Dresda figurava anche fra gli obiettivi già presi in considerazione dallo stato maggiore angloamericano – per quanto, secondo alcuni report, fosse ritenuto un bersaglio secondario. Ma la logica della guerra fredda si era già messa all’opera a pieno regime, e non consentiva sottigliezze: Dresda divenne quindi parte del campo di battaglia fra i due blocchi, un simbolo della distruzione causata dalla guerra manovrato come una clava da una parte e dall’altra. Tanto che Dresda ormai non è più solo sinonimo della barbarie bellica, ma anche di strumentalizzazione politica e falsificazione storica. Che continuano ancora oggi, sfruttando il bombardamento per fini soprattutto nazionalistici o direttamente xenofobi – come succede dalle parti di Pegida, nata qui, e tra alcuni esponenti di primo piano di AfD.

La questione, però, forse non è così semplice, ed ha a che fare con l’importanza e la fragilità della memoria. Come ha ricordato l’ex Presidente della Repubblica Federale, Joachim Gauck, in un discorso tenuto a Dresda nel 2015 per il settantesimo anniversario, quella notte del 13 febbraio è diventata per la città un momento determinante, “un punto di riferimento per la lotta per l’identità e la percezione di sé”. La fine di una Dresda che ha cessato di esistere, e la nascita sotto le rovine di un’altra Dresda, le cui macerie costituiscono una parte essenziale del proprio essere: e lo stesso vale per molti degli abitanti. Magari alcuni possono vedere nel ridimensionamento del numero dei morti un ridimensionamento anche della tragedia che hanno vissuto, e in qualche modo della loro stessa identità: e probabilmente in questo senso l’estrema destra, con la sua retorica incendiaria, ha gioco facile. Moltissime altre città tedesche furono bombardate in modalità non dissimili: Amburgo, ad esempio, soffrì sotto raid aerei molto più numerosi che causarono morte e distruzione su scala perfino maggiore, ma Dresda rimase e rimane eccezionale, anche e soprattutto per l’incrocio di storia, politica e strumentalizzazione che l’ha trasformata immediatamente in un simbolo, con significati diversi ed addirittura opposti in base a chi l’ha maneggiato – e continua a maneggiarlo.