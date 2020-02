Viaggiare mangiando bene, ecco come diventare turisti enogastronomici

Perché viaggiamo? A leggere il Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2020, sviluppato da Roberta Garibaldi, docente universitario di Tourism Management, keynote speaker per il turismo enogastronomico per l’Agenzia per il Turismo delle Nazioni Unite, la risposta è chiarissima: per vivere esperienze enogastronomiche memorabili. Risponde così il 71% delle persone in viaggio, mentre il 59% dei turisti dichiara che le esperienze a tema li aiutano a scegliere tra più destinazioni.

Interessanti anche le fasce d’età: sono i millennials a guidare il trend, con i “super foodie”, i nati nella Generazione Z, che diventano viaggiatori frequenti e mostrano un alto interesse verso il cibo. Nei due volumi del rapporto si possono leggere le abitudini dei viaggiatori: circa la metà sono “onnivori” e durante il viaggio desiderano vivere esperienze arricchenti, multisensoriali, emozionali e culturali. Alle esperienze enogastronomiche abbinano lo shopping (indicato dall’85% contro il 68% dei turisti generalisti) o i festival musicali (66% vs 45%). I turisti internazionali di tutte le nazionalità mappate si definiscono prevalentemente “eclettici” nella scelta delle esperienze, solo per i francesi prevale il tema dell’autentico, del locale e del gourmet.

I trend sono chiari: vincono i food truck, con il cibo di strada tra le esperienze più vissute e più ricercate sul web, i ristoranti e i bar storici e le dimore storiche sede di aziende di produzione agroalimentare, le visite ai produttori, e infine i corsi di cucina.

Ma cosa cercano i turisti una volta arrivati a destinazione? Se in Francia c’è il maggior incremento di prodotti agroalimentari a indicazione geografica e di micro-birrifici, e in Spagna di vini a indicazione geografica e imprese di ristorazione, l’Italia mantiene il primato su aziende viticole e olivicole. E sui prodotti caratterizzanti: il gorgonzola e la pizza sono i prodotti italiani ad Indicazione Geografica più ricercati sul web tra il 2017 e il 2019, mentre tra i trend topic di internet tra Novembre 2019 e Gennaio 2020 per gli utenti di Stati Uniti, Cina, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito figurano gli arancini, l’ossobuco, il Parmigiano Reggiano e il Pecorino romano; tra le produzioni vitivinicole “Sparkling wine”, i vini dell’Alto Adige e il Chianti (dati Semrush).

Tra le Regioni, è un testa a testa Nord Sud: l’Emilia-Romagna è la regione con il maggior numero di prodotti agroalimentari a Indicazione Geografica, il Piemonte detiene il primato per i vini, la Campania per i Prodotti Agroalimentari Tradizionali. La Lombardia vanta invece il primato nell’offerta ristorativa ed è leader del Paese su micro-birrifici e brew pub. La Toscana si distingue per gli agriturismi e il Centro-Sud è la macro-area più dinamica, con i maggiori incrementi nell’offerta.

Le riflessioni di Roberta Garibaldi sul rapporto sono positive, con un’attenzione e un approfondimento in più: «Il turismo enogastronomico può rappresentare uno strumento per uno sviluppo sostenibile delle destinazioni e delle aree rurali limitrofe, avvicinando produttori, ristoratori, operatori del turismo e consumatori, contribuendo ad accorciare la filiera agroalimentare e, quindi generando benefici diffusi sul territorio. A tale scopo, appare opportuno stimolare la diffusione di pratiche enogastronomiche sostenibili di produzione e consumo di cibo più attento all’impatto ambientale, sociale, culturale ed economico. L’enogastronomia sostenibile non è però circoscritta all’ambito della produzione, ma va a comprendere un’ampia gamma di pratiche: è fondamentale preservare e valorizzare la conoscenza culinaria di un luogo che viene trasmessa attraverso il cucinare e le ricette tipiche, che costituiscono il DNA e l’identità del territorio. La sostenibilità passa anche attraverso la preservazione dei punti vendita e dei mercati oltre che dalla salvaguardia del cibo fatto in casa, la trasmissione della conoscenza e l’educazione».