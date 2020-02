Ecco perché il coronavirus fa paura anche ai mercati

Una notizia come quella del COVID-19, altrimenti noto come coronavirus, è problematica non soltanto nel campo sanitario, ma anche per chi si occupa di finanza. Inevitabile l’impatto della veloce diffusione del virus sull’andamento dei titoli, tanto che l’evento è classificabile come un “cigno nero”, ovvero un evento la cui portata può crescere in maniera esponenziale, anche se le probabilità di conseguenze molto gravi sono basse. Rimangono però due fattori di rischio da non sottovalutare per i mercati finanziari: il primo è che il virus diventi una pandemia globale, il secondo è l’impatto che potrebbe avere sulla crescita delle aziende.

