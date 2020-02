Sono passati 93 giorni dalla roboante promessa di Zingaretti di cambiare i decreti sicurezza e di fare lo ius soli

La mossa a sorpresa

Intesa Sanpaolo lancia un’offerta pubblica per rilevare Ubi Banca

L’operazione valorizza la banca bergamasca per 4,86 miliardi, con un premio del 27,6% sui valori di borsa. Per ogni 10 azioni di Ubi portate in adesione saranno corrisposte 17 azioni ordinarie di nuova emissione del gruppo guidato da Carlo Messina