La sfida di Bebe Vio a Luca Parmitano: “pilota” un aereo di Alitalia e lo invita a gareggiare col fioretto

Lunedì AstroLuca aveva celebrato la vittoria su Twitter scrivendo: «Congratulazioni Bebe! Voli altissima anche senza ali, adesso ti serve giusto un aereo per tornare a casa:)». Due giorni dopo è arrivata la risposta esorbitante di Bebe, salita a bordo di uno dei simulatori Cae utilizzati da Alitalia per addestrare i suoi piloti. A fianco di un pilota esperto ha potuto mettersi ai comandi di un Boeing 777. «Eh si, ma lo piloto io. Guarda qui ;-)» ha scritto Vio su Twitter, approfittandone per lanciare una nuova sfida a Parmitano: «invece sei pronto per una sfida in pedana con il fioretto?». Chissà come risponderà l’austronauta.